Sciopero professionisti, Inarsind Reggio Calabria aderisce a manifestazione contro burocrazia

Una delegazione di Inarsind, Associazione Sindacale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti della Provincia di Reggio Calabria, sarà presente venerdì 18 dicembre alle ore 10.00 alla manifestazione che si terrà nella piazza antistante la Cittadella Regionale a Catanzaro, per dire “no” alle lungaggini della burocrazia e all’inefficienza amministrativa che caratterizza il sistema lavorativo regionale.

“La Regione – scrivono il Presidente Arch. Sergio Movilia e il Segretario Dott. Pasquale Pizzimenti – fermi la crescita della burocrazia, questo mostro ci ha divorato. Abbiamo bisogno di semplificazioni e di abolizione di enti inutili, nonché di investimenti nel mondo del lavoro”.

Cosa serve? “Una politica sostenibile e di innovazione di ampio respiro, con una visione future e futuribile, in cui le professioni siano interlocutore imprescindibile della Regione per la semplificazione dei rispettivi sistemi di regole. Dobbiamo agire, dobbiamo farlo soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo a livello mondiale, per non restare indietro e per non accrescere il divario, già notevole, all’interno di uno stesso Pese che oggi viaggia a due velocità”.

“Per questo – aggiungono i professionisti – venerdì saremo in piazza, insieme ad altri nostri colleghi, per far sentire la nostra voce e per sensibilizzare l’opinione pubblica su una questione di vitale importanza per tutti”.