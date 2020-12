Visita del presidente Iacucci al Comune di Trebisacce

Su invito del Sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, il Presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ha visitato la città ionica, incontrando i Dirigenti Scolastici del Liceo G. Galilei, Prof.ssa Elisabetta D’Elia, e dell’Istituto E. Aletti, Ing. Alfonso Costanza e il Prof. Vincenzo Blumetti per l’I.T.S. G. Filangieri.

Nell’ambito della riunione, a cui hanno partecipato l’Assessore all’Istruzione Roberta Romanelli, l’Assessore al Turismo, Maria Francesca Aloise e l’Assessore ai lavori pubblici Filippo Castrovillari, i Dirigenti hanno evidenziato le singole problematiche relative alle realtà scolastiche di appartenenza. Oggetto dell’incontro è stato il Piano dei Trasporti relativo alla ripresa delle attività scolastiche a gennaio, che sarà oggetto di uno specifico incontro con gli Assessori regionali al Trasporto e all’Istruzione. Nell’ambito della riunione è stata altresì sottolineata la necessità della realizzazione di una palestra per il Liceo G. Galilei di Trebisacce, con la presa d’atto da parte del Presidente Iacucci di questa istanza.

Il Presidente Iaccuci ha inoltre comunicato al primo cittadino di Trebisacce due importanti finanziamenti, che fanno eco a quello confermato alcune settimane fa e relativo al completamento del Centro Polifunzionale: 335.000 euro per il completamento della Ristrutturazione del Ponte sul Torrente Saraceno, e 85.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 253, nei territori di Cassano-Trebisacce-Amendolara.

“Ringrazio il Presidente Iacucci – ha dichiarato il sindaco di Trebisacce Franco Mundo – per la propria disponibilità che da sempre caratterizza il suo rapporto con Trebisacce e con tutta la zona della Sibaritide. Oggi abbiamo ottenuto due grandi risulti: da un lato abbiamo intrapreso un dialogo con gli Istituti scolastici, fissandoci degli obiettivi e cercando di capire come impostare le nostre dinamiche collaborative al fine di potenziare l’offerta formativa e i servizi a favore del mondo della Scuola, degli alunni e delle loro famiglie, attenzione che sempre ha caratterizzato la nostra agenda politica. Dall’altro lato abbiamo avuto conferma dell’attenzione da parte della Provincia sul tema della viabilità, aspetto che abbiamo più volte voluto sottolineare nel corso della nostra interazione con l’ente. Oggi questo lavoro di sensibilizzazione viene premiato con due importanti interventi. Sapere che il Ponte sul torrente Saraceno sarà finalmente oggetto del completamento dei lavori di ristrutturazione, con un notevole aumento della sicurezza della viabilità è fonte di grande soddisfazione. La nostra azione per la crescita della Città di Trebisacce e dei servizi di cui può godere tutto il territorio non si ferma mai”.