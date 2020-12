Regionali, Azione: “Noi fuori da questo teatrino”

Il teatrino a cui stiamo assistendo in questi giorni è la rappresentazione plastica di una politica urlata, che non guarda ai problemi ed alla loro gestione, che litiga sui nomi e non ragiona sui programmi. Da tutto questo Azione prende le distanze.” A dirlo il coordinatore organizzativo di Calabria in Azione, Carmelo Versace (nella foto).

“In questi anni abbiamo assistito al completo fallimento dei nostri rappresentanti politici che hanno acuito piuttosto che risolvere le tante problematiche calabresi – continua Carmelo Versace – Investimenti a pioggia, clientelismo, mancata programmazione. Una classe dirigente incapace di gestire e spendere milioni di euro di fondi comunitari, arroccata su vecchie logiche”.

E conclude: “Come Azione siamo pronti a scendere in campo a supporto di una coalizione moderata e riformista senza populisti né sovranisti. Una coalizione che abbia una guida seria e condivisa, ma soprattutto una persona di esperienza in grado di attuare quella svolta che i calabresi attendono da troppo tempo”.