Sindacato di Polizia Fsp di Venezia per un sorriso ai bambini “Più sensibili”

Grazie anche alla collaborazione del MOBILIFICIO CORO’ di Marano di Mira, sono stati prelevati dagli Appartenenti al Sindacato di Polizia FSP di Venezia, tutti i regali, i materiali e qualche scenografia dai negozi citati e portati alla CASA NAZARETH di Chirignago dove opera l’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL FANCIULLO e dove i bambini “PIU’ SENSIBILI” trovano “…..uno spazio speciale e ritrovano la gioia e la speranza”.

Non abbiamo certo la pretesa di aver risolto i problemi dei bambini ma come ci scrive la Coordinatrice educativa dei “Volontari del Fanciullo” Valeria Dalla Pietà “…i vostri doni saranno sicuramente fonte di gioia per i nostri bambini e renderanno il loro Natale ancora più bello”. Con uno storico e speciale Babbo Natale, Renzo Maso, sono stati organizzati dei momenti di incontro per la consegna dei regali ai bambini (con rispetto alle disposizioni di sicurezza del protocollo Covid dell’Istituto e con numero contenuto delle persone partecipanti) per venerdì 18/12/2020 e mercoledì 23/12/2020 nei quali è assicurata la presenza anche di una piccola delegazione del Sindacato di Polizia. Non si può mancare di sottolineare l’emozione per gesti piccoli ma importanti come questi.

Ed il calore e la gioia riaccesa di questi bambini, vale bene la professionalità dei Volontari e degli Amici che hanno contribuito.

Grazie.