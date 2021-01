GB Viaggi scommette sulla Sardegna

Per il settore turistico è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Nonostante le molte difficoltà che le aziende del settore stanno ancora vivendo, strette nella morsa tra limitazioni e divieti, a cui è necessario far fronte per superare la crisi legata al Covid-19, GB Viaggi scommette sul 2021 iniziando ad intercettare le esigenze e i desideri dei viaggiatori post Covid.

Siamo convinti che solo chi ha il coraggio di investire e di avere una visione a lungo raggio riuscirà a fronteggiare la crisi che ha sconvolto il settore turistico in quest’ultimo periodo. Da sempre abbiamo creduto nel mercato Italia, scommettendo innanzitutto sul nostro Bel Paese e il 2020 non ci ha fermato. Continuiamo a credere nella vacanza Made in Italy, investendo soprattutto sul Mare Italia. Per questo continuiamo ad ampliare il nostro portfolio di destinazione e dopo il recente ingresso di 3 nuovi GB Club in Sicilia, Puglia e Campania, è arrivato il momento della Sardegna dove GB Viaggi ha appena concluso gli accordi per altri 4 resorts esclusivi.

La scelta di aprire in anticipo le vendite per la stagione estiva, con offerte molto competitive e prolungate, ha come obiettivo quello di ascoltare i bisogni dei viaggiatori che possono bloccare le vantaggiose offerte Early Booking avendo la possibilità di cambiare data entro un considerevole lasso di tempo e di annullare senza penali e senza perdere l’acconto rimborsabile per mezzo di voucher sulla prossima vacanza.

Inoltre stiamo lavorando per rendere il pacchetto turistico una vera e propria esperienza di viaggio. La vacanza è diventata esperienziale, emozionale e per questo vogliamo offrire ai nostri clienti non solo soggiorni, ma anche servizi accessori prenotabili direttamente on line.