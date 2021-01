Lettera a Babbo Natale dai Poliziotti di Venezia

Caro 2020, purtroppo ti ricorderemo per sempre a causa della maledetta pandemia che ha portato morte e privazioni delle nostre libertà e sfortunatamente, qui a Venezia, noi Poliziotti della Questura abbiamo sopportato anche la disgrazia di avere il Dott. Masciopinto…

I primi periodi dal suo arrivo sembravano caratterizzati da una sensazione di leggerezza e di sobrietà in tutto l’ambiente… ma dopo lo show di luci e balli, con annessi angoli free-bar Campari, “calato” nella caserma Albanese, abbiamo, ahinoi, patito l’assoluta superbia e saccenteria (dal vocabolario Treccani = con il significato di “essere saccente; ostentazione noiosa e irritante della propria erudizione delle proprie cognizioni, spesso superficiali e, talvolta, solo presunte”) del Questore Masciopunto!

Una su tutti … la presunzione che lo porta a non ascoltare nessuno ed andare per la propria strada, creando solo gran scompiglio nel personale, nei suoi dirigenti e nelle famiglie di tutti i colleghi.

Era da tanti anni che non vedevamo un (finto) sordo-cieco come questo Questore! E non ne sentivamo di sicuro la mancanza! E’ sempre riuscito a ribaltare la verità dei fatti rispondendo alle nostre lettere e osservazioni in modo surreale e rocambolesco, rispondendo senza dire nulla, degno delle migliori supercazzole del Conte Mascetti.

Beh una cosa di certo possiamo affermarla con certezza: il 2020 del Dott. Masciopinto ha portato solo numeri e trasformato gli Operatori in mere pedine da spostare a piacimento…… oggi un Poliziotto può essere “comandato” nella San Marco 100 o nella Lido 22 o nella Volante 11, …. o forse oggi “tocca il servizio” al corpo di guardia di ???? La pallina della roulette gira… e quando si ferma verrà deciso dove impiegarlo questo benedetto numero/personale: se al corso di guardia di Santa Chiara, San Marco, Lido, Mestre, Marghera o per concludere in via Nicolodi… Ecco, questo ha fatto il Questore di Venezia nel 2020: HA CREATO SOLO SCONQUASSO e SCOMPIGLIO…. (con VASSALLAGGIO DI DIRIGENTI E COMMISSARI GENUFLESSI ALLE SUE MANIE DI GRANDEZZA.)

Decidete voi quale delle due sia più appropriata al metodo usato dal Dott. Masciopinto:

SCONQUASSO O SCOMPIGLIO?

Dicono che a Natale bisogna essere più buoni e noi lo siamo stati ma ora che ci troviamo nel finire di questo sciagurato anno, ci auguriamo con tutto il cuore che finisca presto anche l’infausto mandato dell’attuale Questore pro-tempore di Venezia.

BUON FINE ANNO ED INIZIO ANNO NUOVO A TUTTE LE DONNE E GLI UOMINI DELLA QUESTURA DI VENEZIA CHE GIORNALMENTE VENGONO USATI COME PEDINE PER RIEMPIRE CASELLINE! E AUGURI SINCERI E MERITATI ANCHE A TUTTI I POLIZIOTTI DEGLI UFFICI DI SPECIALITA’ DI VENEZIA.