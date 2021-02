Musica Classica in streaming: “Dialoghi Sinfonici. Mozart, Verdi, Rossini”

Con Dialoghi Sinfonici, il Maestro Germano Neri, accompagnato dalla EICO Orchestra, prende per mano l’ascoltatore per condurlo lungo un’emozionante avventura, alla scoperta delle curiosità musicali, biografiche, storiche, scientifiche e addirittura culinarie, che ruotano attorno alle creazioni dei più grandi compositori della scena sinfonica come Mozart, Rossini e Verdi.

Cosa si cela dietro all’emozione che si prova quando si ascolta una melodia o un determinato impasto sonoro? Cosa lega il gesto del direttore d’orchestra alla scrittura dei compositori? A queste e ad altre domande rispondono i “Dialoghi Sinfonici”, in scena allo Spazio Rossellini, il polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, in streaming da venerdì 19 febbraio alle ore 19, per 3 venerdì consecutivi, su ATCL Magazine la piattaforma di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio.