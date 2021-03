Dalla ginestra nascono nuovi filati per la moda sostenibile

Un progetto che estrae dai rami di ginestra una fibra utilizzabile per realizzare nuovi prototipi di filati, di tessuti e per la prima volta anche di abiti. È l’idea nata nei laboratori del Dipartimento di Chimica e Tecnologie chimiche dell’Università della Calabria, che rende concreta la possibilità di realizzare in molte regioni italiane, dove cresce spontanea la ginestra, una filiera sostenibile made in Italy, sfruttando sia la fibra tessile che gli scarti di lavorazione, per varie applicazioni industriali, come quello degli arredi scolastici.

Il professor Amerigo Beneduci, docente di Chimica fisica, spiega il progetto e gli sviluppi futuri.

Qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=V4BlfbTglaI