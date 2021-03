La libertà, l’arte, il lavoro, il coraggio, la sofferenza, l’impegno, il pensiero. La Città d’arte di Altomonte rende omaggio alle donne, imprenditrici, educatrici, impegnate nel sociale e nella politica, protagoniste della crescita culturale dei territori. Ospitato dal Museo civico di Altomonte, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming dalle ore 18 di lunedì 8 marzo.

È quanto fa sapere l’assessore alla cultura Elvira Berlingeri, promotrice dell’iniziativa, sottolineando la volontà dell’Esecutivo Coppola di non far passare inosservata, nonostante il difficile momento, una ricorrenza che ha come obiettivo anche quello di promuovere e stimolare, oltre le ricorrenze, momenti di riflessione sul tema della parità di genere.

Coordinati dall’assessore Berlingieri che interverrà in particolare sulla figura di Mirella Scaramuzza, donna di spiccata cultura che ha precorso i tempi, all’evento porterà i saluti ed introdurrà ai lavori l’assessore ai servizi sociali Emilia Romeo.

L’arte. Il tema sarà sviluppato da Domenico Bloise e Giovanni Viceconte che approfondiranno su Le donne del Museo.

Laura e Alessandra Barbieri, Simona e Ida Belmonte, Carmen e Sara Fragale daranno il volto e la voce al tema dell’impresa al femminile.

Il coraggio e la sofferenza. Il contributo è quello della giovane concittadina Rita Sciarra, la prima donna italiana ad essere entrata a far parte del programma di sviluppo internazionale, a capo dell’unità per la riduzione della povertà ad Haiti, il paese caraibico che ancora stenta a riprendersi dal terribile terremoto del 2010.

La senatrice Fulvia Michela Caligiuri porterà la sua testimonianza di impegno nella politica. Il consigliere comunale Maria Piraino interverrà per omaggiare le bambine nate nel 2020 e 2021.