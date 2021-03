Rende. lo Sportello di auto mutuo aiuto per i familiari di persone affette da demenza

Partirà da domani, otto marzo, il servizio di auto mutuo aiuto “La stanza che A.M.A.”. pensato dal comune di Rende in collaborazione con l’associazione Ra. Gi. Per le famiglie con persone affette da malattie neurodegenerative.

Il progetto –ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Annamaria Artese- nasce dall’esigenza di fare rete tra enti territoriali, terzo settore e cittadini in modo da costruire percorsi condivisi attraverso un approccio multisettoriale alle demenze. L’inclusione deve infatti passare da una reale integrazione culturale”.

La presidente dell’associazione Ra. Gi. Elena Sodano ha sottolineato come: “supportare i familiari coinvolti nel processo di cura ed assistenza ai loro cari, significa dargli sostegno visti gli enormi stress fisici e psicologici che devono affrontare quotidianamente. Offrire loro opportunità di psicoeducazione, informazione, sollievo, accoglienza, contatto e confronto con persone nella stessa situazione, consiglio e sostegno alle famiglie di persone affette da demenze in generale di sicuro li aiuterà”.

Il servizio completamente gratuito: “servirà l’intera area urbana e sarà punto di partenza di una serie di iniziative che l’amministrazione Manna ha pensato di realizzare di qui a breve”, ha dichiarato la consigliera di maggioranza Romina Provenzano.

A guidare lo sportello, la psicologa Rita Volpintesta che sarà coadiuvata dalla Oss Francesca Zicarelli.

L’assessore ha infine affermato che: “chi soffre di malattie neurodegenerative ha bisogno di libertà e non di recinti: siamo sicuri che tali progetti servano non solo a i familiari direttamente coinvolti nella cura ed assistenza, ma anche alla cittadinanza affinché possa accrescere il proprio interesse e le proprie conoscenze relative alla malattia e alla sua notevole e crescente diffusione”.

Si potrà contattare il personale messo a disposizione dal comune di rende il lunedì dalle h 9,30 alle 11,30 al numero di telefono 09841717647. Gli incontri si svolgeranno in municipio ogni martedì pomeriggio dalle h 15,30 alle 17,30.