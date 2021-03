Trebisacce, piano digitale per la band ultra larga

L’Amministrazione comunale di Trebisacce, in attuazione del Piano Strategico Banda Larga promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha approvato la Convenzione che disciplina i rapporti tra l’ente e Infratel S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Comune di Trebisacce potrà così ottenere il completamento della copertura dei servizi a banda ultra larga in fibra ottica a 30 Mbps, creando di fatto un volano essenziale per lo sviluppato economico del territorio.

Ciò avviene anche nel rispetto dell’Agenda digitale europea che ha definito come obiettivo di connettività per tutti i cittadini dell’Unione il target di 30Mbps.

“Un ulteriore passo avanti per la crescita del territorio – ha dichiarato il sindaco di Trebisacce Avv. Franco Mundo – La banda ultra larga è uno strumento di fondamentale importanza in un’epoca come la nostra in cui le informazioni e i servizi si muovano in ambito digitale.

Al contempo, anche sotto il profilo produttivo e commerciale, un’infrastruttura simile proietta la comunità degli esercenti e dei professionisti in una dimensione maggiormente competitiva.

Lavoreremo a fianco della ditta che si occuperà dei lavori, vigilando sul rispetto dei tempi, per far sì che questo ottimo risultato vada a dispiegare i suoi effetti nel più breve tempo possibile”