Approvato il progetto esecutivo del Parco Archeologico di Broglio

Nello specifico i lavori comprenderanno interventi di integrazione, ripristino e miglioria delle soluzioni espositive, a partire dalla pannellistica orizzontale, continuando con l’arricchimento delle ricostruzioni per una più completa offerta didattica. Saranno pertanto integrati gli arredi della “Casa centrale” e sarà realizzato un nuovo edificio sperimentale “Il magazzino dei Dolii” all’interno del quale saranno poste le cinque repliche degli antichi vasi. Questa nuova ricostruzione rappresenterà un passo avanti verso la strategia complessiva per la realizzazione di un vero e proprio villaggio Enotrio dove tenere attività di ri-attualizzazione storica in costume. Sono previsti inoltre interventi relativi ad opere di sistemazione della strada comunale e area parcheggio, di manutenzione e di ripristino sui fabbricati contenenti le sale didattiche, di rifacimento della recinzione dell’area Parco, dei percorsi pedonali, di revisione e adeguamento dell’impianto antincendio, elettrico e di video sorveglianza oltre ad interventi atti a garantire un continuo e costante approvvigionamento idrico.

“Il Parco Archeologico di Broglio – ha dichiarato il Sindaco di Trebisacce, Avv. Franco Mundo – è una delle più importanti eccellenze turistiche e archeologiche del territorio e della Regione Calabria. Non a caso il sito è citato in infinite pubblicazioni internazionali come punto di riferimento fin da quando, grazie ad una brillante intuizione del Prof. Peroni, si rivelò in tutta la sua straordinaria valenza. Oggi aggiungiamo un altro fondamentale tassello alla valorizzazione di una struttura moderna e curata. La capacità di intercettare i fondi Regionali si sposa con una precisa visione che pone l’aspetto turistico e strutturale al centro di un processo costante di crescita di Trebisacce e di tutto il territorio. Con questo intervento renderemo il Parco Archeologico di Broglio ancora più ricettivo e funzionale, andando a potenziare di fatto la nostra offerta turistica. Trebisacce continua, incessantemente, a crescere”.