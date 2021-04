Continuare a sostenere la ricerca scientifica

È quanto dichiara Margherita Amarelli sottolineando l’impegno di responsabilità sociale che, unitamente a Pina e Fortunato Amarelli, la plurisecolare esperienza familiare ed imprenditoriale continua a portare avanti senza sosta ed informando che nel prossimo mese di maggio l’impresa culturale, affiancando la Fondazione Umberto Veronesi, sosterrà l’evento Tour Mario Mele & Partners, il circuito golfistico tra i più amati dai giocatori amateur di tutta Italia che toccherà 10 location per tutto lo Stivale.

L’obiettivo della tournè sportiva e solidale è quello di raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica. In ogni tappa del circuito, i partecipanti potranno aderire a una lotteria, ricca di premi messi a disposizione dagli sponsor del circuito. Tra questi, c’è anche Amarelli.

Questa nuova iniziativa che si inserisce nel solco della storica collaborazione tra l’impresa culturale e la Fondazione. Già negli anni passati, infatti, in occasione del mese dedicato all’oncologia pediatrica, Amarelli aveva aderito alla campagna di sensibilizzazione devolvendo parte del ricavato della vendita delle confezioni di Colorizia, al progetto Gold for Kids, per migliorare le cure a disposizione dei bambini e promuovere l’informazione scientifica.

Pink is Good è, invece il progetto promosso sempre dalla Fondazione Umberto Veronesi a sostegno delle donne e della ricerca per combattere il tumore al seno. Per questa e per le altre iniziative sono state realizzate scatoline personalizzate a ricordare l’evento. Tutte custodite nelle teche del Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli.