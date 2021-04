Cosenza sostiene la Campagna Europea “Nessun profitto sulla pandemia”.

Anche Cosenza, su iniziativa del Coordinamento provinciale per la Democrazia Costituzionale, e grazie alla partecipazione di un nutrito gruppo di associazioni e movimenti di volontariato e sindacali già impegnati per la difesa dei diritti Costituzionali, aderisce e sostiene la Campagna Europea “No profit on pandemic”.

Un’importante iniziativa collettiva e internazionale – promossa anche in Italia da un gruppo di personalità di prestigio, a cui aderiscono ad oggi 92 Organizzazioni – volta a riaffermare il diritto universale alle cure e ai vaccini per combattere il Covid-19. L’obiettivo è quello di raccogliere 1 milione di firme utilizzando lo strumento dell’ICE, Iniziativa Cittadini Europei, per obbligare l’UE a modificare gli attuali accordi commerciali con una sospensione, almeno temporanea, dei brevetti sui vaccini. Sospensione richiesta da India e Sudafrica, con il sostegno di un centinaio di Paesi, alla riunione del WTO dello scorso 11 marzo, ma finora contrastata da Usa-Ue-Uk-Giappone-Brasile-Canada-Svizzera-Australia e Singapore: una pesante e pericolosa battuta d’arresto per il diritto alla salute della comunità mondiale, che deve essere contrastata in ogni modo.

In questo contesto, per il 7 Aprile, Giornata Mondiale della Salute, il Comitato Italiano della Campagna Europea Diritto alla Cura Nessun profitto sulla pandemia propone un click-day per liberare i brevetti dei vaccini dai superpoteri delle aziende farmaceutiche, attraverso l’iniziativa Facebook “O il brevetto, o la vita”! Ad accettare la sfida e sposare la causa dei brevetti liberi per una Giornata Mondiale della Salute davvero speciale, ci saranno artisti e personalità dello spettacolo e della cultura italiana fra i più amati e popolari: Giulia Anania, Stefano “Cisco” Belotti, Claudio Bisio, Dario Brunori, Giulio Cavalli, Ascanio Celestini, Marco Dose e Antonello Presta, Luigi Ferrajoli, Richy Gianco, Silvio Garattini, Paolo Hendel, Germano Lanzoni, Maurizio Maggiani, Giovanna Marini, Paola Minaccioni, Moni Ovadia, Cochi Ponzoni, David Riondino, Paolo Rossi, Marco Rovelli, Renato Sarti, Andrea Satta, Guido Silvestri, Bebo Storti, Dario Vergassola, Sofia Viscardi.

Mercoledì 7 aprile si alterneranno in una diretta Facebook dalle 18,00 alle 19,30 sulla pagina Facebook Right2cure/DirittoallaCura https://www.facebook.com/right2cure.it, con la conduzione di Vittorio Agnoletto, portavoce per L’Italia della Campagna Europea.

Tutti i cittadini sono invitati a firmare la petizione al link http://www.noprofitonpandemic.eu/it. Non c’è più tempo da perdere!

ARCI Cosenza, ACLI – Associazione San Pancrazio – Associazione Giuseppe Dossetti – Associazione Italia Israele -CDC Comitato provinciale di Cosenza – CGIL Cosenza – CGIL Pollino-Sibari-Tirreno – CISL Cosenza – Civicamica -Comitato Acqua pubblica “Bruno Arcuri” – Cosenza in Comune – Emergency Cosenza – FIOM Calabria – Fridays for Future Cosenza – I giardini di Eva – Italia nostra sez. Alto Tirreno – La terra di Piero – Libera Presidi di Cosenza, Tirreno cosentino, Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio – Fe.ne prov. PRC-SE Cosenza – Progetto Meridiano -Radio Ciroma – Tesoro Calabria – USB Cosenza – WWF Calabria Citra.