Incontro dei primi cittadini Ionio-Pollino

La Casa comunale di Trebisacce ha ospitato un importante incontro che ha visto partecipare il Sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, il Sindaco di Rossano-Corigliano, Flavio Stasi, il Sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito e il Vice Sindaco di Cassano allo Ionio, Antonino Mungo. Il sindaco Papasso era impossibilitato a partecipare.

I rappresentanti delle più importanti città dell’Area Sibaritide-Pollino si sono incontrati nel Palazzo Comunale di Trebisacce, per discutere operativamente di una proposta condivisa sul Recovery Plan, sull’emergenza vaccini e sul potenziamento della Viabilità.

“Abbiamo scritto una bella pagina di coesione sociale e politica – ha dichiarato il sindaco di Trebisacce Franco Mundo – pensando al futuro delle nostre comunità. Abbiamo pensato di elaborare una proposta per realizzare infrastrutture che rendano più veloce e moderna la mobilità cercando di includere tutta la parte ionica-nord della Calabria. Sottoporremo questa proposta a tutti i colleghi interessati. Abbiamo discusso inoltre di sanità e del problema vaccini. Uniti possiamo davvero fare la differenza per il nostro territorio e per i nostri cittadini. Ringrazio i colleghi per aver accettato di partecipare, sicuro che questo è solo il primo passo di un percorso condiviso che ci porterà lontano e che allargheremo a tutti appena ci sarà la possibilità”.