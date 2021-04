ESET sponsorizza la decima edizione della gara di atletica

ESET, leader globale nel mercato della cybersecurity, è sponsor dell’iniziativa Walk & Middle Distance Night by ESET, un meeting nazionale di atletica leggera riservato alle sole discipline della marcia e del mezzofondo. L’evento è nato nel 2011 da un’idea di Giorgio Rondelli, tecnico nazionale di atletica leggera, giornalista sportivo e commentatore tecnico della RAI, e quest’anno si terrà la decima edizione in data 24 Aprile presso l’Arena Civica di Milano.

ESET, è un’azienda che si occupa di sicurezza informatica per le imprese da oltre trent’anni e crede fermamente nei valori dello sport, anche grazie al proprio Country Manager Italiano, Fabio Buccigrossi, che è anche un ottimo maratoneta.

Walk & Middle Distance Night by ESET (WMD-NIGHT) è uno dei più importanti meeting di atletica leggera che si svolge in Italia, una corsa su pista per le categorie giovanili e assoluti, che prevede la partecipazione di almeno 400 atleti, tra cui alcuni dei principali atleti italiani delle due discipline. Le gare inizieranno alle 15:30 ed è prevista la partecipazione di atleti nazionali durante le cinque ore di gare ininterrotte, alcuni dei quali tenteranno di ottenere i minimi di partecipazione per le Olimpiadi. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Top Training.

“WMD-NIGHT è un evento unico nel suo genere, studiato con una formula moderna e accattivante, per chi partecipa e anche per gli spettatori, siano essi presenti sul campo oppure collegati online – sottolinea Giorgio Rondelli, Allenatore Nazionale di Atletica e commentatore sportivo -. “Sono gare di alto livello tecnico perché ideate in collaborazione con lo staff federale e siamo felici di essere riusciti a riconfermare l’appuntamento, pur ricordando che l’anno scorso, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo dovuto rinunciarci. Per questa edizione avremmo voluto tornare al Centro Sportivo XXV Aprile di Milano ma, per problemi legati alla struttura degli impianti è stato necessario ripiegare sulla bellissima pista di atletica dell’Arena Civica, che ben si presta a rispettare le misure di distanziamento previste dal DPCM.”

“Siamo felici di sponsorizzare questo importante meeting della marcia e del mezzofondo e di poter contribuire a promuovere l’atletica leggera nel nostro paese” – sottolinea Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia –. “Personalmente, trovo molteplici analogie tra il mondo del lavoro e quello dello sport e di come quest’ultimo possa diventare un vero e proprio modello di riferimento. Lo sport è fatto di allenamento e richiede impegno, poi bisogna gareggiare, confrontarsi con altri, anche con chi è più bravo di noi e serve trovare gli stimoli giusti per riuscire a migliorarsi e a vincere nuove sfide. Lo stesso vale nel mondo del business, dove ogni giorno abbiamo nuovi obiettivi e richieste di sicurezza da soddisfare e clienti da supportare nella protezione dei propri dati aziendali. Servono piani strutturati di training per raggiungere i traguardi sportivi e lo stesso avviene nel lavoro. Chi cresce nello sport da giovane acquisisce quei valori che nel futuro possono fare la differenza sia nell’attività professionale sia nella sfera privata – conclude Buccigrossi.”