Alberto Bugini entra in SentinelOne

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha comunicato l’ingresso in azienda di Alberto Bugini, assegnandogli il ruolo di Regional Sales Manager per il nord Italia. Con un’esperienza più che ventennale maturata essenzialmente in aziende leader del settore ICT, il manager sarà impegnato sulle grandi aziende italiane, avvalendosi anche delle attività realizzate con il canale indiretto.

Sales Executive esperto, Bugini vanta un ottimo background nella promozione delle soluzioni per la sicurezza informatica delle reti aziendali ed è molto apprezzato da clienti e partner. Arriva da Arista Networks, fornitore di soluzioni basate su reti SDN per Data Center e sistemi di High Computing dove, per quattro anni, ha ricoperto il ruolo di Sales Manager. Dal 2010 al 2016 è invece stato impegnato in Palo Alto Networks come Regional Sales Manager di Italia & Malta, con la responsabilità di sviluppare il business nei vari settori Enterprise. In precedenza, è stato responsabile commerciale in F5 Networks, GFI Networking, Atel Internetworking e Proxi.

“Conosco Alberto da molto tempo, un manager capace che nel corso degli anni è stato in grado di costruire una forte rete di contatti che gli ha permesso di relazionarsi con i più importanti clienti italiani” – sottolinea Paolo Ardemagni, Senior Regional Director Southern Europe, Emerging Markets di SentinelOne. “Sono certo che la sua energia positiva, la tenacia e la profonda esperienza sul mercato ci consentiranno di spronare le imprese a porre maggiore attenzione ai propri sistemi informatici, aiutandole a migliorare la sicurezza degli endpoint, visto l’incredibile proliferarsi delle minacce in cloud.”

“Sono felice di poter mettere a fattor comune la mia expertise in SentinelOne” – evidenzia Alberto Bugini, Regional Sales Manager per il Nord Italia -. “Il mio impegno sarà quello di proseguire con le attività già avviate dalle nostre strutture commerciali e marketing, valorizzandole al massimo e cercando di sviluppare nuovi progetti con i Managed Security Service Provider e con i grandi System Integrator distribuiti sul territorio.”

L’ingresso di Bugini in SentinelOne Italia mira a rafforzare lo staff già composto da Nicola Altavilla, Regional Sales Manager per il Centro Sud e Malta, Antonio Cocomazzi e Josè Muniz, entrambi Senior Solutions Engineer, e Giulia Tedesco, Business Development Representative che è entrata nel team a marzo.

SentinelOne offre una soluzione di sicurezza informatica che comprende prevenzione, rilevamento e risposta basata su AI, per endpoint, container, carichi di lavoro cloud e dispositivi IoT, in un’unica piattaforma Xdr autonoma.