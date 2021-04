Referente Comunicazione è Santo Perrotta

E’ Santo Perrotta il referente di Azione, partito che fa capo a Carlo Calenda e Matteo Richetti, per Castrolibero, sezione inglobata nel più ampio gruppo di Cosenza Area Urbana in Azione.Giovanissimo e con grande entusiasmo e passione per la politica, Santo Perrotta ha 20 anni, è laureando in Economia Aziendale ma ha orientato i suoi studi anche nel campo delle scienze turistiche, oggi ricopre un ruolo che ha l’obiettivo di raccogliere nel più breve tempo possibile le energie pulite di chi ha voglia di mettere le proprie competenze al servizio della comunità locale. AZIONE è il luogo di mobilitazione dell’Italia che lavora, produce, studia e fatica. L’Italia stanca degli scontri inconcludenti tra tifoserie e degli slogan privi di contenuti.

“Nel futuro della nostra città vediamo una rinascita commerciale – spiega Santo Perotta – il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale , un netto miglioramento della viabilità, una riprogettazione del sistema dei servizi sociali a tutela dei più deboli. Non ci sono limiti a quello che un gruppo di persone motivate può fare, l’unico confine è quello nella testa di chi non ci crede.Entra anche tu in Azione! “