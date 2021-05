Il Gal STS Savuto Tirreno Serre Cosentine in campo

“In pochi giorni – dichiara il presidente del Gal STS Luigi Provenzano – sono arrivate decine di adesioni al comitato promotore per il riconoscimento del distretto del cibo avviato dal nostro Gal.”

“Numerosi enti locali, aziende del settore agro-alimentare e della ristorazione, consorzi, reti di operatori, proloco e associazioni – prosegue Provenzano – hanno formalizzato la partecipazione ad un percorso inclusivo e aperto che abbiamo lanciato per rispondere all’Avviso della Regione Calabria per individuare le aree da elevare a Distretti del cibo.”

“Si tratta di una grande opportunità – conclude il Presidente – per realizzare una governance ampia e rappresentativa per un settore strategico e trainante nell’ambito del nostro territorio”.

Le dichiarazioni del presidente arrivano a pochi giorni dalla decisione del consiglio di amministrazione del Gal STS che ha approvato la costituzione del comitato promotore per il riconoscimento del distretto del cibo. Il Gal, che è rappresentativo di un nutrito partenariato pubblico/privato, ha già avviato un’intensa attività per individuare altri stakeholder da coinvolgere all’interno di tale percorso.

Sul sito del Gal STS Savuto Tirreno Serre Cosentine – www.galsts.it – è disponibile il modulo per l’adesione al Comitato promotore.

A breve sarà convocata una prima riunione on line per avviare il lavoro progettuale.

logo-terre-brettie-ld.png