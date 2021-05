Vaccinazione anticovid per i soggetti cosiddetti fragili, autorizzare la somministrazione in loco per ridurre il disagio degli spostamenti e venire incontro alle esigenze dei cittadini.

È quanto ha chiesto il Sindaco Antonio Pomillo alla direzione del Distretto Socio-sanitario Jonio Sud dell’Azienda Sanitaria Provinciale, con sede a Corigliano-Rossano, sottolineando che il territorio comunale fa registrare una cospicua presenza, in rapporto al numero degli abitanti, di soggetti estremamente vulnerabili, per lo più anziani o comunque di età adulta.

Gli stessi cittadini, anziani o con patologie anche oncologiche, molti dei quali soli, senza familiari vicini – precisa il Primo Cittadino – hanno richiesto di verificare la possibilità di ricevere il vaccino nel proprio comune, essendo impossibilitati a spostarsi nei centri vaccinali in cui sono stati smistati, dopo aver effettuato la prenotazione tramite la piattaforma online.

Pomillo coglie l’occasione per sottolineare che a Vaccarizzo