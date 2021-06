Al Teatro Romano di Ostia Antica la musica dal vivo

Dopo questo lungo periodo di sospensione delle attività teatrali e culturali, Europa InCanto riprende le sue attività il 3 giugno 2021 con il debutto de L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, pre-apertura della sesta stagione dell’Ostia antica Festival – Il mito e il sogno.

Oltre 30 repliche (tra giugno e settembre) promosse dal progetto Scuola InCanto, il percorso di avvicinamento all’opera lirica che nell’ultima edizione, prima dell’emergenza sanitaria, aveva coinvolto oltre 110 mila persone tra studenti, docenti e genitori.

Dal 3 al 12 giugno, quindi, migliaia di bambini canteranno coralmente i brani più celebri dell’opera di Donizetti, in un allestimento scenico che abbraccerà l’intero Teatro e che vedrà protagonista in questa edizione, totalmente inedita, l’orchestra diretta dal Maestro Germano Neri in uno spettacolo in grado di affascinare il pubblico di ogni età. Il tutto nell’assoluto rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Ricordiamo che nel 2019 l’Orchestra Europa InCanto, formata da 70 musicisti e più di 35 cantanti lirici (divisi in diversi cast), ha realizzato 170 repliche coinvolgendo oltre 60.000 studenti di dieci regioni d’Italia

Lo spettacolo in teatro rappresenta la fase conclusiva del format ideato da Europa InCanto che mira ad appassionare le nuove generazioni all’opera lirica con un coinvolgimento diretto di scuole, famiglie e teatri.

Migliaia di studenti e docenti di tutta Italia, dopo un accurato percorso di preparazione a scuola, prendono parte attivamente, di anno in anno, alla messa in scena dei grandi capolavori dell’opera lirica, come la Turandot, Il Flauto Magico, Aida, Il Barbiere di Siviglia, solo per citarne alcuni.

Conclusa la preparazione musicale, gli alunni partecipano attivamente allo spettacolo finale eseguendo alcuni movimenti scenici e indossando i costumi da loro stessi realizzati durante il percorso didattico, esibendosi insieme ai cantanti e ai musicisti (tutti professionisti under 35) guidati dal Direttore d’Orchestra, il Maestro Germano Neri.

IL PROGETTO: una vera e propria sfida che Europa InCanto porta avanti anno dopo anno con risultati vincenti come testimoniano la sempre crescente adesione al progetto e la straordinaria energia e l’entusiasmo che tutti i partecipanti mettono nelle attività didattiche e nella messa in scena finale.

Lo spettacolo, infatti, è solo il coronamento di un lavoro scrupoloso fatto a scuola con gli insegnanti e a casa con le famiglie, grazie a degli specifici strumenti didattici forniti ai partecipanti come l’innovativa App Scuola InCanto, ideata e progettata da Europa InCanto, che insieme ai supporti didattici (libro di testo, CD, DVD Karaoke) permette un apprendimento facile e divertente dell’opera lirica e non solo.

L’altro strumento principale sono i libri didattici scritti da Nunzia Nigro (basati sulla App Scuola InCanto), in cui vengono raccontate le trame delle opere, la vita dei compositori e forniscono tutte le indicazioni su come realizzare in autonomia elementi di costume e attrezzeria attraverso l’uso di materiali semplici e di riciclo.

Una parte del volume è dedicata agli spartiti, al copione ed infine a un viaggio all’interno della scrittura musicale. Sono questi gli strumenti che costituiscono un prodotto editoriale e musicale unico capace di coniugare alta qualità tecnica ed artistica al divertimento, trasformando l’apprendimento dell’opera in un gioco piacevole ed aggregante anche grazie all’ausilio dei nuovi linguaggi multimediali utilizzati con finalità altamente educative.

Scuola InCanto non si ferma nelle classi e nelle scuole, ma penetra nel tessuto sociale cittadino entrando nelle case e tra le famiglie che non sono solo il pubblico dello spettacolo finale, ma partecipano al percorso formativo dei bambini, cantando e imparando insieme a loro.

A compimento del percorso, c’è la messa in scena dello spettacolo finale, dove i veri protagonisti sono i bambini che, insieme ad artisti professionisti, accendono i Teatri italiani con il bel canto, le note e tanto entusiasmo, dando vita ad una festa della musica e del teatro che coinvolge in ogni replica migliaia di studenti.

Tutti i partecipanti, interpretano insieme ai cantanti e all’Orchestra Europa InCanto, i brani studiati nel corso dell’anno, eseguendo movimenti scenici e coreografici, indossando i costumi e utilizzando gli elementi di attrezzeria da loro stessi realizzati.

Scuola InCanto, attraverso la sinergia con il Piccolo Coro delle Mani Bianche 173° C.D. Tommaso Silvestri-Magarotto di Roma, da anni coinvolge nelle sue attività musicali gli alunni sordi e udenti della scuola primaria. Tutti gli studenti infatti, guidati da operatori specializzati, imparano ad eseguire e segnare brani selezionati dell’opera con la LIS (Lingua Italiana dei Segni) per poi esibirsi in occasione dello spettacolo finale. Inserire questa esperienza musicale consente di dare al progetto un carattere ancora più inclusivo e aggregante, permettendo agli udenti e ai sordi di accedere agli stessi contenuti, di emozionarsi e far emozionare nella condivisione di un’esperienza unica.

L’ELISIR D’AMORE

di Gaetano Donizetti

Maestro concertatore e Direttore

GERMANO NERI

Adattamento e drammaturgia

Nunzia Nigro

Regia Claudia Sorace

Scene Danilo Mancini

Costumi Francesco Morabito

Personaggi e interpreti

Adina Leonor Robert / Natalya Vasyliuk

Nemorino Simone Lollobattista / Vincenzo Tremante

Belcore Giacomo Balla / Giovanni Luca Failla

Dulcamara Cesar Naassy / Matteo Torcaso

Giannetta Francesca Rini

Narratore Elvio La Pira / Luca Staiano

Maestri collaboratori Leonardo Angelini/ Toomas Kaldaru

Coordinatori studenti Silvia Borella / Francesca Borrelli / Silvia Lo Giudice / Giulia Presti / Francesca Rini / Mariya Yudintseva

Nuovo allestimento – Produzione Europa InCanto

Europa InCanto Orchestra

VIOLINI PRIMI Francesca Colombo, Mariana Dudnic, Soichi Ichikawa, Federico Malatesta / VIOLINI SECONDI Adamo Fratarcangeli, Valentina Moriggi, Francesca Piccirillo / VIOLE Raffaele Cocchia, Adelaide Pizzi, Roberta Rosato / VIOLONCELLI Flavio Malatesta, Fabrizia Pandimiglio, Riccardo Viscardi / CONTRABBASSI Camilo Calarco, Paolo Scozzi / FLAUTI Veronika Khiznashivili, Eugenia Tonelli / CLARINETTO Alessandro Soldani / FAGOTTO Francesco Pantaneschi / CORNO Francesco Lucantoni / TROMBA Gabriele Puglisi / TIMPANI E PERCUSSIONI Carlo Capuano

Coordinamento Orchestra Andrea Magnelli

EUROPA INCANTO IN “L’ELISIR D’AMOR”

Teatro Romano di Ostia Antica dal 3 al 4 e dal 6 al 12 giugno 2021

Primo spettacolo ore 18.30

Secondo spettacolo ore 21.00

I biglietti:

adulti € 12,00;

bambini fino a 2 anni gratuito;

bambini da 2 a 10 anni € 6

Per info: prenotazioni@europaincanto.com

www.europaincanto.com

Con il sostegno di: Ministero della Cultura / Regione Lazio / SIAE “Per Chi Crea”

Con il Patrocinio del Comune di Roma

TEATRO ROMANO / OSTIA ANTICA FESTIVAL 2021 – “IL MITO E IL SOGNO – VI EDIZIONE”

PARCO ARCHEOLOGICO – VIALE DEI ROMAGNOLI 717 – 00119 – OSTIA ANTICA – ROMA