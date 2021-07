Al Comune di Marciana Marina la “Bandiera Lilla”

Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annuncia il primo investimento da societa’ quotata in Exos Financial, la next generation platform dedicata alla finanza istituzionale LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Hamilton Global Opportunities (Paris:ALHGO) plc ha annunciato oggi il suo primo investimento da $3 milioni in Exos Financial (www.exosfinancial.com), quale parte di un Series B round che dovrebbe attestarsi in totale intorno a $100- $200 milioni, fondi che verranno utilizzati dalla societa’ americana per accelerare crescita sia organica che tramite acquisizioni. Exos sta sviluppando […]

Prende forma il futuro dei Mobile Robot autonomi con Reply e Microsoft Azure TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply ha annunciato oggi di aver sviluppato una soluzione end-to-end per robot mobili autonomi (AMR) su Microsoft Azure in grado di implementare rapidamente casi d'uso di robotica, ridurre i costi iniziali e facilitare la realizzazione di nuove applicazioni aziendali in tutti i settori. La soluzione combina i servizi di Microsoft Azure, l'agilità di […]

BigCommerce si espande in Italia offrendo esperienze di e-commerce completamente localizzate per aiutare i merchant a costruire, gestire e far crescere un migliore business online MILANO--(BUSINESS WIRE)--BigCommerce oggi si è espanso in Italia, offrendo ai commercianti locali e ai loro clienti l'accesso a un'esperienza di e-commerce locale.

Eurofins sviluppa rapidamente la rete più completa di centri di test SARS-CoV-2 (COVID-19), strutture di campionamento e soluzioni di test a domicilio in Italia e in Europa per consentire viaggi internazionali LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Test facili, affidabili, di alta qualità ed economici per SARS-CoV-2 (COVID-19), in conformità con i requisiti normativi locali, sono fondamentali per consentire a milioni di passeggeri di completare i loro viaggi in tutta comodità e sicurezza. Eurofins ha rapidamente sviluppato una rete di 151 stazioni di campionamento in tutta Italia, che dovrebbe raggiungere le […]