Protocollo d’intesa Sasus-Unical

Lunedì 18 marzo alle ore 12,30 presso il rettorato dell’Università della Calabria avverrà la firma di un protocollo d’intesa tra il Presidente del servizio associato sviluppo urbano sostenibile “SASUS” Marcello Manna (nella foto) e il magnifico Rettore dell’Università della Calabria Gino Mirocle Crisci. Obiettivo del protocollo è quello di dare vita ad una ampia e proficua collaborazione mirata a supportare i comuni del SASUS a sviluppare nel territorio un innovativo ecosistema dell’Economia della Conoscenza, anche attraverso la creazione di un Innovation Hub presso la sede del SASUS in contrada Macchialonga di Rende come previsto dalla Strategia dell’Agenda Urbana Cosenza -Rende. Presso l’Innovation Hub potranno trovare spazi idonei le aziende startup e spin-off provenienti dall’incubatore Technest o dai Dipartimenti Universitari o le aziende che hanno aderito ai Poli di Innovazione regionali recentemente istituiti. In tale contesto, saranno forniti servizi di affiancamento alle aziende, formazione e orientamento all’autoimprenditorialità, corsi di riqualificazione per gli addetti alla Pubblica amministrazione, stage e tirocini formativi per gli studenti Unical. La collaborazione prevede anche l’attività di elaborazione di progetti europei, nazionali e regionali al fine di realizzare ricadute dirette sul territorio. Il protocollo intende quindi istituzionalizzare e razionalizzare una collaborazione che di fatto è stata già proficua a partire dal 2015 anno di istituzione del SASUS e che ha già visto l’approvazione di progetti comuni. E’ di qualche giorno fa, infatti, la notizia dell’approvazione del finanziamento del progetto “Co.Re.” sulla mobilità sostenibile dell’Area Urbana Cosenza – Rende, frutto della collaborazione tra SASUS ed UNICAL che ha ottenuto 1.000.000 di euro di finanziamento dal Ministero dell’Ambiente. Il protocollo va quindi nella direzione di un sempre maggiore coinvolgimento delle energie presenti nell’Unical nello sviluppo di Modelli e Strumenti Cooperativi di Governance con le Istituzioni Locali per la definizione e la realizzazione dei Progetti necessari alla realizzazione di una efficace strategia di sviluppo urbano. Il protocollo individua nel Prof. Vincenzo Pezzi, Coordinatore Politico del SASUS, e nel prof. Giuseppe Passarino, Delegato del Rettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, i referenti per l’attuazione del protocollo.