Beppe Sala torna alle sue funzioni di sindaco. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino di Milano in un post su Fecebook. “Torno a fare il Sindaco certo della mia innocenza verso un’accusa che non costituisce un condizionamento della mia attivita’”. “Le verifiche – ha proseguito Sala – svolte dai miei legali in queste intense giornate hanno chiarito sufficientemente il merito dell’indagine e l’inesistenza di altri capi di imputazione”