Milazzo, un brutto incidente in mattinata: macchina investe un motorino (VIDEO)

Qualche problema nelle strade di Milazzo in mattinata

Un brutto incidente quello avvenuto a Milazzo in tarda mattinata, con una ragazzina alla guida del motore che a quanto pare è stata investita da una macchina. Sembrerebbe questa la versione riportata da alcuni testimoni che hanno avuto la sfortuna di assistere a questo brutto episodio.

La ragazza è stata portata via con l’ambulanza e ancora non si conoscono bene le condizioni, ma tuttavia sembrerebbe che il torto sia dell’uomo alla guida della macchina, anche se ancora rimane tutto da verificare per ricostruire con cura la dinamica dell’incidente.