Messina, verde pubblico e villette: al via il restyling, 300 mila euro per Villa Mazzini

Si è discusso stamani in Commissione con delega all’arredo urbano, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, della gestione delle ville cittadine, molte delle quali presentano ancora diverse criticità, alla presenza dell’assessore al ramo Massimiliano Minutoli.

Quest’ultimo – dichiara Gioveni – ha confermato la volontà dell’Amministrazione di voler affidare a terzi la gestione delle ville attraverso una sorta di baratto amministrativo fra enti, con il reciproco vantaggio per il Comune di sgravarsi dagli oneri della manutenzione e per il privato di ottenere a titolo gratuito almeno 1/10 dell’area in questione.

Per villa Dante invece – prosegue il Presidente – Minutoli ha annunciato il varo di un bando specifico, proprio perché la struttura abbraccia diverse sottostrutture o spazi (centro sociale, arena, piscina, campi da tennis ecc.)”.

Gioveni ha poi sollecitato la definizione dell’iter per i progetti denominati ‘Ecospazi urbani”, ottenendo dall’assessore la rassicurazione che a breve partiranno gli interventi di riqualificazione delle piazzette di via Gerobino a Camaro S. Paolo, Palmara, villaggio Cep e villa Lina.

“Infine – conclude il Presidente – l’assessore ha annunciato che per villa Mazzini è pronto un finanziamento di 300.000 euro per la sua messa in sicurezza che prevede anche la sostituzione della pavimentazione”.