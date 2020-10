A Nina e Kristina

Cattiveria, frustrazione e continua competizione con il prossimo. Tutti elementi che fanno parte dell’uomo e che il cane non conosce minimamente. Viviamo in un mondo dove abbiamo il cervello manipolato dalle cose che ci vengono fatte passare come importanti e non ci rendiamo assolutamente conto di poterne fare benissimo a meno.

Forse l’unico momento in cui non pensiamo a tutte le cose inutili da cui siamo circondati è proprio quando giochiamo con il nostro cane, perché a lui non importa nulla di chi ci ha causato problemi, di chi ci ha fatto arrabbiare e di chi ci rende la vita difficile, ma al contrario aspetta solamente che una pallina da tennis venga tirata fuori dall’armadietto per inseguirla.