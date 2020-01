La Toscana “termale” a Les Thermalies

La Toscana sarà l’unica destinazione turistica italiana presente alla fiera internazionale dedicata alle terme e al benessere. Occasione unica per favorire l’incontro tra domanda e offerta di un settore in crescita

Firenze, 21 gennaio 2020: La Toscana delle terme e del benessere sarà protagonista indiscussa a “Les Thermalies” di Parigi in programma dal 23 al 26 gennaio 2020, il più importante appuntamento internazionale dedicato a questo indotto, in netta crescita negli ultimi anni. Toscana Promozione Turistica sarà infatti presente in fiera con uno stand per far conoscere l’unica regione italiana che partecipa a questo appuntamento. La fiera si rivolge ad un grande pubblico di operatori turistici provenienti da tutto il mondo, visitatori, appassionati di turismo del benessere e media. Gli ospiti saranno accolti all’interno di uno stand di 90 mq dove saranno presenti, per la prima volta insieme, 7 realtà tra città termali ed operatori privati per proporre l’offerta benessere della Toscana.

“La Toscana – commenta Stefano Ciuoffo assessore regionale al turismo – dopo la partecipazione avvenuta lo scorso anno torna ed è anche in questa occasione l’unica destinazione turistica italiana presente alla manifestazione con uno stand dedicato e con una immagine coordinata. Il segmento di offerta è sintetizzato nel claim “Toscana – la terra con le terme dentro” per sottolineare un territorio che ha saputo trasformarsi in una offerta assolutamente inserita nel contesto straordinario dei paesaggi toscani e che risponde alle esigenze di un mercato specifico consentendo il rafforzamento del brand”.

Il sistema termale toscano sarà promosso anche attraverso una nuova brochure dal titolo “Toscana Life Catchers TUSCANY Wellspring of life and wellbeing” e una pubblicazione dedicata sulla rivista culturale The Florentine Literary Review. In fiera inoltre ci sarà un desk informativo, postazioni di lavoro personalizzate per i partecipanti con front desk e tavolo di lavoro, area relax e animazioni.

“La partecipazione della Toscana, – dichiara Francesco Palumbo direttore di Toscana Promozione Turistica – si inserisce nel più articolato programma di azioni sul sistema termale sul quale stiamo lavorando con un prodotto molto apprezzato dal turismo nazionale e internazionale. In questo senso abbiamo strutturato il progetto “Buy Tuscany on the road”, rivolto al mercato Italia e ai mercati internazionali che si svolgerà nel mese di marzo con workshop dedicati. Vantiamo il maggior numero di strutture termali in Italia in grado di favorire la competitività dell’offerta turistica integrata, lo sviluppo e il posizionamento del prodotto consentendo al contempo di trasmettere il life style toscano”.

All’interno dello stand si svolgeranno quotidianamente animazioni per coinvolgere e informare il pubblico sull’offerta della Toscana grazie alla partecipazione di: Mercure Petriolo Siena Terme & SPA Hotel, Allegroitalia Terme Villa Borri, Terme di Montecatini SPA, Terme di Chianciano in partnership with Consorzio Chianciasì, Terme di Saturnia Natural SPA&Golf Resort, La Cerreta Terme – Sassetta, Calidario Terme Etrusche Resort & Spa.

Il giorno dell’apertura, giovedì 23 gennaio, alle 12 si terrà una presentazione del segmento terme e benessere in Toscana, per pubblico e operatori professionali presenti, dal titolo “La Toscane, une terre et ses thermes” alla presenza di Daniela Burrini Toscana Promozione Turistica, Elisa Serena Malfatti Assessore al Turismo in rappresentanza Costa degli Etruschi, Manuela Scaramuzzino Direttrice sanitaria Terme di Montecatini e Bagni di Casciana in rappresentanza anche di Chianciano e Federica Bucciotti International Sales Manager.