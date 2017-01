Renzi: “C’è solo un modo per evitare il caos, arrivare al 40%”

Torna Matteo Renzi e sceglie l’assemblea degli amministratori locali, “spina dorsale del Pd”, per segnare la ripartenza. Non spinge l’acceleratore sul voto anticipato il segretario dem, ma disegna il campo di gioco su cui “prima o poi” ci si andrà a misurare: una partita a tre tra l’area di destra, i 5 Stelle con il “pregiudicato spregiudicato” Grillo e il Pd. E l’unico modo per “evitare il caos” di un quadro così frammentato – e le larghe intese – è “arrivare al 40 per cento. Possiamo farlo noi, possono farlo gli altri. Noi ci siamo arrivati alle europee ed è stata una grande vittoria e pure al referendum ed è stata una grande sconfitta. Comunque sia, al 40% ci siamo abituati…”.