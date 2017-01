Dopo il governatore della Puglia, Michele Emiliano, un altro presidente di Regione scende in campo per “sfrattare” Matteo Renzi dalla segreteria del Pd: il toscano Enrico Rossi, che per riuscirci si armerà di “più socialismo” lasciando poco spazio “ai tipi alla Farinetti” (Oscar, il patron di Eataly).