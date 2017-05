Con 700 delegati su mille in Assemblea, quasi tre quarti dell’intero ‘parlamentino’, il segretario del Pd si prepara a guidare il partito nei prossimi quattro anni. Si tratta di numeri che gli permettono di mettere in atto quel ‘progetto per l’Itala’ solo accennato durante il suo intervento sul palco montato sul terrazzo del Nazareno, nella notte delle primarie che lo ha visto trionfare su Andrea Orlando e Michele Emiliano, domenica scorsa.