Le magliette gialle del Pd sono scese in campo per pulire Roma. La lista degli appuntamenti per i volontari conta quarantadue punti in tutti i municipi: parchi, piazze e strade. All’iniziativa, lanciata dal segretario Matteo Renzi in pieno caos immondizia nella Capitale, partecipano oltre mille volontari, secondo i dati del partito.