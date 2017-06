Ecco chi sono e perché si chiamano franchi tiratori

Legge elettorale in bilico dopo il voto di ieri alla Camera. Un gruppo di ‘franchi tiratori’ ha infatti minacciato l’iter del nuovo testo. Ma chi sono i ‘franchi tiratori’ e perché si chiamano così? Nelle aule del Parlamento italiano non è certamente la prima volta che compaiono, basti pensare alla corsa al Quirinale di Romano Prodi nel 2013, affossata da più di 100 ‘franchi tiratori’ appartenenti al suo stesso partito, il Pd. Il passaggio dal significato militare a quello politico avvenne a partire dagli anni Cinquanta. ‘Franco tiratore’ indica oggi il deputato che vota in modo diverso da quanto concordato, disattendendo l’ordine del partito cui appartiene e approfittando del voto a scrutinio segreto. In un certo senso, quindi, il termine conserva l’accezione di cecchino che colpisce in modo imprevisto e occulto.(http://www.adnkronos.com)