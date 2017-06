Grillo non ci sta: “Noi finiti? Illusi”

“Il MoVimento 5 Stelle, con coerenza, si è presentato in tutte le città da solo e candidando le nostre persone, senza calcoli elettorali. In molte città, come a Palermo, siamo la prima lista, abbiamo confermato Roberto Castiglion sindaco di Sarego, facciamo gli auguri al neosindaco di Parzanica e ce la giochiamo al ballottaggio in una decina di comuni, tra cui Carrara. Rispetto al 2012 abbiamo decuplicato i ballottaggi (fu solo uno all’epoca) e siamo cresciuti in tutte le città in cui ci siamo presentati”. Così Beppe Grillo commenta sul suo blog