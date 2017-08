“Ora il rischio più grosso sono i tentativi di emulazione”

“Stupisce che un furgone Van possa aver attraversato indisturbato la Rambla di Barcellona, appare strano che non fossero state predisposte misure di protezione in uno dei posti maggiormente affollati da cittadini e turisti”: così il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha commentato le modalità dell’attentato di giovedì in un colloquio con il Corriere della Sera oggi in edicola. “Ciò”, ha aggiunto, “fa presumere che le autorità spagnole non ritenessero concreto il pericolo di un attacco imminente.”