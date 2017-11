Meloni a Berlusconi e Salvini: ‘Utile e importante incontrarci’

“Siamo molto contenti della mobilitazione che sta caratterizzando tutto il centrodestra nei giorni di chiusura della campagna elettorale a sostegno di Nello Musumeci. L’appuntamento centrale √® previsto per domani a Catania. Vista la presenza in citt√† di Salvini e Berlusconi crediamo utile e importante incontrarci, per dare un segnale chiaro di compattezza della coalizione attorno a Musumeci. Siamo disponibili a unificare le manifestazioni o a vederci a margine delle stesse”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.