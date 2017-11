“Ieri è cominciata la mia prima giornata di incontri qui a Washington in veste di candidato premier del Movimento 5 Stelle […] Ho spiegato che non mettiamo in discussione la nostra permanenza nella Nato, ma vogliamo che la nostra voce venga ascoltata perché le cose che non ci vanno bene sono molte e si possono cambiare. Non ci interessa nemmeno uscire dall’Europa”. Luigi Di Maio usa il blog di Beppe Grillo per ‘aggiornare’ i sostenitori del Movimento Cinquestelle sul suo tour a Washington.