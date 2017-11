Scontro tutto al femminile per i comizi finali della campagna elettorale nel X Municipio, che domani sceglierà il suo presidente tra Giuliana Di Pillo (M5S) e Monica Picca (Fratelli d’Italia). Giorgia Meloni con i cartonati di Diabolik e Lupin. Virginia Raggi in modalità famiglia. Scontro tutto al femminile per i comizi finali della campagna elettorale nel X Municipio.