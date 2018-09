“Noi, donne e uomini liberi d’Italia, ribadiamo la nostra fede nei principi liberali espressi nel ‘credo laico’ di Forza Italia e lanciamo un grido d’allarme per il pericolo che tali principi corrono nel nostro Paese e in Europa”. Così recita l’incipit del ‘Manifesto per la libertà’ presentato ieri a Fiuggi dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.