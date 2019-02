Londra – Domani sabato 9 febbraio i gilet gialli manifesteranno a Roma. Si ritorveranno in Piazza della Repubblica alle ore 12.

Quali sono i loro obiettivi.

Eccoli:

Italexit

sovranita’ monetaria

sovranita’ diretta

taglio accise

no global compact

stop fattura elettronica

diritto allo studio universita’ gratuite

diritto alla casa prima casa impignorabile

no all’obbligo dei vaccini

nazionalizzare banche ed assicurazioni

Prendera’ piede questo movimento anche in Italia?

Auguriamoci di no, le proposte porterebbero il nostro Paese direttamente nel medioevo.

Ma considerato l’alto livello di analfabetismo funzionale questi obiettivi potrebbero far presa su molti cittadini.