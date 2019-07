Clima gelido nella maggioranza

Il premier Giuseppe Conte: “Se qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze e proposte dalle parti sociali ma anticipa temi, dettagli di quella che ritiene debba essere la manovra economica, ecco, questo non è corretto affatto, si entra nel terreno di scorrettezza istituzionale” scandisce il premier ricordando che “la manovra economica vien fatta qui” a Palazzo Chigi, “dal ministro dell’Economia e tutti gli altri ministri interessati. E i tempi – tengo a precisarlo – li decide il presidente del Consiglio sentiti gli altri ministri, in primis il ministro dell’Economia. I tempi non li decidono altri”.