Greta Thunberg e i giovani in piazza per il clima, il potere del cambiamento

Greta Thunberg, un anno fa era da sola, oggi scioperano in milioni di giovani in tutto il mondo, 1 milione solo in Italia . Anche una persona può fare la differenza se la causa per cui è in lotta coglie nel sentimento comune: il pianeta da salvare, oggi non domani come la sedicenne attivista svedese va letteralmente urlando ai potenti della terra. Il primo sciopero di Greta, un venerdì davanti al Parlamento svedese al posto di andare a scuola, con il cartello con scritto ‘Sciopero per il clima’ è dell’agosto 2018 e quella foto, diventata lo scatto dell’anno, raccontano il potere del cambiamento. (http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie)