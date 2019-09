Mafia: Berlusconi, avevano ancora paura di me

“Ci battiamo per avere uno Stato amico, la sinistra per uno Stato padrone, ostile ai cittadini con un’oppressione fiscale, giudiziaria e burocratica, la differenza è assoluta, mi spiaccio che gli italiani abbiano votato così male le ultime volte. A me ne hanno fatte di tutti i colori, anche l’altro ieri, ma non parliamone, lasciamo da parte, perché avevano ancora paura di me”. Così Silvio Berlusconi durante un convegno di FI con un implicito riferimento alle notizie sulla sua iscrizione nel registro degli indagati nell’inchiesta cosiddetta trattativa Stato-mafia.