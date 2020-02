Il lodo Conte-bis sulla prescrizione è ancora perfezionabile? “No. Poi, per carità, c’è il Parlamento che è sovrano e ci sono ancora i passaggi parlamentari, però diciamo che abbiamo fatto otto vertici, ora si va in Cdm su quel testo, poi chiaramente, a seconda di come si deciderà di portare il Conte-bis, allora a quel punto il Parlamento avrà la possibilità di esprimersi”. Così Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia.