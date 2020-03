Martella, l’informazione centrale nella lotta al virus

“Sin dall’inizio di questa drammatica vicenda ho fatto appello ai cittadini a informarsi esclusivamente attraverso i siti ufficiali del governo, delle istituzioni sanitarie, le testate giornalistiche nazionali e locali e le agenzie di stampa, perché in momenti come questi l’accreditamento delle fonti, la professionalità degli operatori dell’informazione, la completezza e la credibilità dei contenuti informativi fanno la differenza”. A dirlo, in un’intervista all’ANSA, è il sottosegretario all’Editoria Andrea Martella.