Nove arresti per estorsione e riciclaggio: c’è anche l’ex senatore Sergio De Gregorio

C’è anche Sergio De Gregorio, ex senatore e già in forza al Pdl, tra gli arresti di questa mattina eseguiti dai poliziotti della Squadra Mobile nell’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Roma e che riguarda nove persone destinatarie di provvedimenti cautelari emessi dal gip e a cui sono contestate, a vario titolo e in concorso, le accuse di estorsione a proprietari dei locali del centro di Roma, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro. Per De Gregorio c’è la misura cautelare in carcere. (Repubblica)