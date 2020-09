H.I.G. Capital investe in DGS S.p.A. MILANO--(BUSINESS WIRE)--H.I.G. Europe (“H.I.G.”), filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con €34 miliardi di capitale in gestione, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di una partecipazione di controllo in DGS S.p.A. (la “Società”), primario operatore nel mercato italiano dell’Information Technology. Con un fatturato di oltre €115 milioni e 890 dipendenti, dalla sua fondazione nel 1997 […]

Ormendes SA – Il primo studio clinico a suggerire il ruolo della batterioterapia in pazienti con forma grave di Covid-19 LOSANNA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Ormendes SA annuncia che una delle sue formulazioni di probiotici è stata utilizzata in uno studio clinico come supplemento alla terapia standard di pazienti con COVID-19, i cui risultati sono stati ora pubblicati su Frontiers in Medicine. Dopo un periodo di incertezze, è ora evidente che polmonite e sintomi gastrointestinali siano manifestazioni cliniche […]

Altium® incoraggia la nuova generazione di progettisti elettronici SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Altium LLC, azienda leader nella progettazione e realizzazione di software per circuiti stampati, crede che gli studenti debbano avere accesso a strumenti professionali, oggi, per prepararsi a carriere innovative, in futuro. A sostegno di questa iniziativa, Altium® ha sviluppato il programma di apprendimento a distanza Upverter Education basato su Upverter, uno strumento gratuito […]

REPLY: al via l’edizione 2020 della Cyber Security Challenge TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Si aprono oggi le registrazioni per l’edizione 2020 della REPLY Cyber Security Challenge, la competizione online organizzata da Reply per giovani professionisti e appassionati di sicurezza informatica di tutto il mondo. La sfida, alla quale nel 2019 hanno preso parte più di 7000 partecipanti da 87 paesi, si propone di mettere in competizione […]