Riassunto: Amazon diventa il più grande acquirente corporate al mondo di energie rinnovabili, intensificando ulteriormente l’impegno assunto con il Climate Pledge di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2040 SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) ha annunciato oggi l’avvio di 26 nuovi progetti per la fornitura di energia eolica e solare per servizi di pubblica utilità per una capacità complessiva di produzione di energia elettrica pari a 3,4 gigawatt (GW), portando a 35 i progetti e ad oltre 4 GW di capacità gli investimenti complessivi nel […]

Il Centro tecnologie avanzate di Continental Structural Plastics presenta innovazioni riguardanti materiali, involucri per batterie e riduzione del peso AUBURN HILLS, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Continental Structural Plastics (CSP), insieme alla società madre Teijin, ha presentato oggi un’innovativa tecnologia a nido d’ape per pannelli di classe A e un avanzato involucro polimaterico per batterie per veicoli elettrici che potrà essere stampato utilizzando qualsiasi formulazione composita proprietaria di CSP. Queste tecnologie dei componenti sono state sviluppate presso il […]

Riassunto: Eurofins BioPharma Product Testing Italy amplia la capacità dei test su virucidi con un nuovo laboratorio dedicato MILANO, Italia--(BUSINESS WIRE)--In risposta alla crescente domanda globale di servizi di test su virucidi a causa del COVID-19, Eurofins BioPharma Product Testing Italy (Eurofins BTP Italy) ha ampliato la sua capacità di analisi su virucidi aprendo un laboratorio dedicato nel suo campus milanese. Il laboratorio effettuerà test e studi su prodotti disinfettanti. Realizzato in soli […]

BdSound diventa partner ufficiale di Amazon Alexa Consulting and Professional Services (CPS) MILANO--(BUSINESS WIRE)--BdSound is now a qualified Amazon Alexa Consulting and Professional Services (CPS) provider, supporting companies that develop products with Alexa.