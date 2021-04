L’ultimo discorso in Senato del Presidente Asi Claudio Barbaro, in qualità di Senatore di FdI, è stato rilanciato dalle agenzie: “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza manca totalmente di progettualità in materia di sport. Destinare 700 milioni di euro all’impiantistica sportiva italiana, senza però adottare una strategia di fondo, rischia di determinare finanziamenti a pioggia che non incideranno significativamente sul comparto. (adnkronos.com)