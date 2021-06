Cinquemila iscritti e 150 comitati promotori: la Buona destra prova a strutturarsi. Davanti ha un obiettivo ambizioso: sottrarre consensi ai “colossi” populisti che oggi, per la prima volta nella storia d’Italia, stanno in cima al ranking dei partiti italiani. La”creatura” di Filippo Rossi, un passato da giornalista parlamentare, è appena nata ma ha molta ambizione: “Vogliamo disgregare l’attuale centrodestra, allontanandolo dai sovranisti. Le destre non si alleano coi sovranisti”.